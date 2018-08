Sport

Fussballzwerg Düdelingen vor Einzug in die Europa League



Schafft der Fussball-Zwerg die Sensation? Luxemburger vor Einzug in die Europa League

Wer ist dieses F91 Düdelingen? Der Name lässt so manche Glocken klingen. Im Jahr 2012 schalteten die Luxemburger sensationell das ambitionierte Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation aus, scheiterten dann aber selbst an NK Maribor.

Jetzt, sechs Jahre später, steht das Team von Dino Toppmöller (ja, das ist Klaus Toppmöllers Sohn) vor dem erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Europa League – das hat bisher noch kein Team aus Luxemburg geschafft.

Nachdem sich Düdelingen in der zweiten Qualirunde gegen KF Drita (Kosovo) und in der dritten Runde überraschend gegen Legia Warschau durchgesetzt hat, gewannen die Luxemburger gestern gegen den rumänischen Meister CFR Cluj das Hinspiel der Playoffs mit 2:0.

Ob das 2:0-Polster für Düdelingen, dessen bekanntester Spieler der Ex-Dortmunder Marc-André Kruska ist, reicht, wird sich am nächsten Donnerstag im Rückspiel in Cluj zeigen. (zap)

