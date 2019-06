«Seile haben die Arbeiter wie eine Schere getroffen» ++ Tödlicher Unfall bei Titlis-Bahn

Bei Revisionsarbeiten sind am Mittwochmorgen in Engelberg eine Person getötet und sechs verletzt worden. Hans Wicki sprach vom «schwärzesten Tag in der Unternehmensgeschichte».

Beim Versuch, das Förderseil der Gondelbahn von Engelberg OW nach Trübsee zu kürzen, ist ein langjähriger Mitarbeiter der Titlis Bahnen am Mittwoch tödlich verunglückt. Sechs weitere Arbeiter verletzten sich, als sich ein Entlastungsseil löste und sie von den Seilen getroffen wurden.

Um 2,8 Meter wollten die Arbeiter das Förderseil der Bahn kürzen, das 2015 installiert worden war. Am Anfang und insbesondere in der warmen Jahreszeit dehne sich dieses nämlich aus, erläuterte der Obwaldner …