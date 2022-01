Die zwei Vornamen von diesem süssen, kleinen Fratz? Griezmann Mbappé

Es gibt ja mitunter Väter, die so fussballverrückt sind, dass sie ihrem Neugeborenen den Namen eines Idols geben. So muss es niemanden überraschen, wenn irgendwo auf einer Wiese in Münsterlingen, Kölliken oder Balsthal ein Lionel Hugentobler, ein Cristiano Bösiger oder ein Xherdan Röthlin kickt.

Zumindest in unseren Breitengraden ist es aber ungewöhnlich, einen Nachnamen als Vornamen zu vergeben. Doch andere Länder, andere Sitten. Das Krankenhaus in der chilenischen Stadt Copiapo vermeldet nämlich freudig ein Neujahrsbaby mit den zwei Vornamen Griezmann Mbappé.

Die folgende Information dürfte dich nicht erstaunen: Die bolivianischen Eltern sind grosse Fussballfans. Der Vater durfte den ersten Vornamen auswählen und entschied sich für Antoine Griezmann, die Mutter wählte dessen Weltmeister-Kumpel Kylian Mbappé.

Weshalb sie ihren Sprössling Griezmann Mbappé tauften und nicht Antoine Kylian, wissen wir leider nicht. Dafür gibt uns die Kreativität der Eltern die Möglichkeit, über neue Vornamen nachzudenken.

Wie wäre es mit einem Embolo Shaqiri Meier? Mit Gnabry Sané Müller? Mit Alexander-Arnold Oxlade-Chamberlain Sütterlin? Oder, um einzigartig zu sein, gar mit einem Szczesny Vennegoor of Hesselink Steingruber?! (ram)