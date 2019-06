Sport

Schaun mer mal

Hubert Hurkacz hechtet so schön wie Boris Becker in seinen besten Zeiten



Das Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Eastbourne ist für Hubert Hurkacz im Viertelfinal zwar zu Ende. Doch der Pole zeigt beim 4:6, 6:7 gegen den Amerikaner Taylor Fritz, dass ihm Rasen durchaus liegt. Hurkacz macht am Netz oft die berühmte Becker-Rolle – einmal gar zwei Mal in Folge, womit die Weltnummer 52 ihr Aufschlagspiel erfolgreich abschliesst. (ram)

Hurkacz zeigt im gleichen Spiel noch mehr Flugeinlagen: Video: YouTube/Tennis TV

