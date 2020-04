Sport

Roger Federers Tennis-Boyband vor Comeback? Thiem will auch mitsingen



Kannst du dich noch an die «One Handed Backhand Boys» erinnern? Drei Jahre ist es her, dass die Tennis-Stars Roger Federer, Thommy Haas und Grigor Dimitrov in Indian Wells gemeinsam den Klassiker «Hard To Say I'm Sorry» gesungen haben.

Nun hat Haas das Video erneut auf Instagram gepostet. Dazu fragt der Deutsche die Fans, ob sie gerne eine neue Version sehen würden. Oder gar ein neues Lied: «Macht uns Vorschläge, was ihr gerne hören würdet, vielleicht können wir sie in die Tat umsetzen.»

Zu den Kommentierenden gehört auch Dominic Thiem. Der Österreicher schlägt keinen Song vor. Thiem bringt sich stattdessen als zusätzliches Bandmitglied ins Spiel: «Ihr braucht einen vierten Mann! 😍» (ram)

