Pleiten, Pech und Pannen! So kämpften sich die Exoten in Seefeld durch die WM-Loipe

Schaun mer mal

Langlauf-Exoten haben an Nordisch-WM in Seefeld MĂŒhe 😂



Pleiten, Pech und Pannen! So kÀmpften sich die Exoten in Seefeld durch die WM-Loipe

Cadute, ruzzoloni, sci rotti: con le qualificazioni dei Mondiali di sci di fondo c'Ăš da divertirsi đŸ’„đŸ˜‚#EurosportSCI | #Seefeld2019 | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/1xZmd6FORV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 20. Februar 2019

Im österreichischen Seefeld hat heute die Nordische Ski-WM begonnen. Eröffnet wurden die WettkĂ€mpfe aber nicht von den Profis, sondern von den Exoten. LanglĂ€ufer aus aller Herren LĂ€nder versuchten sich ĂŒber 10 km klassisch fĂŒr den Wettkampf von nĂ€chster Woche.

Gewonnen wurde die Quali von Thibaut de Marre in 27:56.7 Minuten. Doch nicht alle kamen so problemlos durch wie der Belgier. Gleich reihenweise stĂŒrzten die Langlauf-Exoten aus Mexiko, Kolumbien oder Madagaskar und verloren so oft mehr als 15 Minuten auf den Sieger. Der Eurosport-Kommentator wollte die teils seltsam anmutenden Auftritte aber nicht kritisieren: « Villeicht haben sie sich ja beim Wachs vergriffen», versuchte er zu beschwichtigen. (pre)

