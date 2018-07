«Gebt den Ball Kylian!» Das sagte Deschamps seinen Spielern in der Pause des WM-Finals

Nach der Motivations-Rede von Paul Pogba vor dem WM-Final gegen Kroatien hat der französische Sender TF1 nun auch Teile der Halbzeitansprache von Trainer Didier Deschamps veröffentlicht. Wie die Deutschen beim Kinofilm «Deutschland – ein Sommermärchen» wurden die Franzosen während der WM in Russland ständig von einem Kamerateam begleitet. Die Filmaufnahmen entstanden im Rahmen der Dokumentation «Les Bleus 2018, au Coeur de l'Épopée Russe», die der Sender in Zusammenarbeit mit Amazon produzierte.

Deschamps warnte zur Pause beim Stand von 2:1 für die Franzosen in ruhigem Ton vor allem vor Mario Mandzukic und forderte seine Mannen dazu auf, schneller nach vorne zu spielen. Das einfache Mittel: «Gebt den Ball Kylian!» Gemeint war natürlich der pfeilschnelle Mbappé, Frankreichs Spezialist für Konter. So einfach kann also Fussball sein ...

Die Pausen-Diskussion im Wortlaut:

Didier Deschamps: