Sport

Schaun mer mal

Outdoor-Game am Lake Tahoe – Traum von NHL-Spieler wird rasch zerstört



NHL-Spieler träumt von Outdoor-Spiel auf einem See – doch der Traum wird rasch zerstört

Heute Nacht startet die neue NHL-Saison. Teil der verkürzten Spielzeit sind auch zwei Outdoor-Spiele am Lake Tahoe an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Ende Februar spielen dort zunächst die Vegas Golden Knights gegen die Colorado Avalanche und dann die Boston Bruins gegen die Philadelphia Flyers.

Darauf freute sich auch Pierre-Édouard Bellemare, Stürmer bei den Colorado Avalanche. Bei der Pressekonferenz vor der Saison erzählte der Franzose enthusiastisch: «Ich bin begeistert, ich war bis jetzt noch nie auf einem See skaten.» Doch sein Teamkollege André Burakovsky liess diese romantische Vorstellung schnell zerplatzen: «Du weisst schon, dass wir nicht wirklich auf dem See spielen sondern daneben?», fragte er seinen Mitspieler. «Was? Nein! Wirklich? Nein! Du hast meinen Traum zerstört», gab der sichtlich enttäuschte Bellemare zurück.

Bild: reddit

Tatsächlich ist es etwas verwirrend. Bei einem Outdoor-Eishockeyspiel an einem See erwartet man, dass es auch auf dem See stattfindet. Doch der Lake Tahoe ist dafür ungeeignet, friert er doch kaum jemals komplett zu. Stattdessen findet das Spiel auf einem Golfkurs an ebendiesem See statt.

Es wäre für die NHL wohl auch schwierig, auf Natureis eine regelmässige Eisfläche hinzukriegen. Aber auch neben dem eigentlichen See dürften die zwei Spiele in einer speziellen Atmosphäre stattfinden. (abu)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die spektakulärsten Rekorde aus der NHL Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter