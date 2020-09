Sport

Léonie Fleury von Servette schiesst gegen Basel ein Tor aus 50 Metern



Frauen können nicht schiessen? Zieh dir Servettes 50-Meter-Kiste rein!

L'incroyable but de @_fleuryleonie du milieu de terrain face au FC Bâle ! 😱#FCBSFCCF (0-3) pic.twitter.com/wpq6wZGhkh — Servette FCCF (@ServetteFCCF) September 12, 2020

Servette eilt in der Women's Super League von Erfolg zu Erfolg. Die Genferinnen grüssen nach einem 3:0-Auswärtssieg in Basel weiterhin von Platz 1. Höhepunkt war der letzte Treffer: Kurz vor dem Ende fasste sich Léonie Fleury im Mittelkreis ein Herz und lobte den Ball herrlich über FCB-Torhüterin Michèle Tschudin ins Netz. In den weiteren Spielen am Samstag siegte Zürich gegen St.Gallen 5:1, YB fertigte Lugano 5:0 ab und die Partie zwischen GC und Luzern endete 0:0. (ram)

