Sport

Schaun mer mal

Paris-Bercy: Benoit Paire schockt Gael Monfils mit Doppel-Tweener



Wieso ein Tweener, wenn du zwei spielen kannst?! Paire bringt selbst Monfils zum Staunen

Gael Monfils gegen Benoit Paire – eigentlich war schon vor dem Zweitrunden-Duell zwischen den beiden Franzosen in Paris-Bercy klar, dass die Zuschauer ganz viel Spektakel zu Gesicht bekommen werden. Was die beiden Freunde dann aber boten, überstieg die Erwartungen deutlich. Phasenweise wähnte man sich bei einer Exhibition, ein Spektakel-Punkt folgte auf den nächsten.

Der Höhepunkt folgte kurz vor Schluss der Partie im vorletzten Game: Paire spielte einen Passierball von Monfils per Halbvolley gerade noch übers Netz, wurde dann aber überlobt. Die Weltnummer 23 kam aber noch an den Ball und antwortete mit einem herrlichen Tweener, den Monfils per Volley aber nur ungenügend zurückspielte. So war Paire wenig später wieder zur Stelle, punktete dabei aber nicht irgendwie, sondern mit einem weiteren Tweener – dieses Mal vorwärts und eingesprungen. Monfils versuchte es per Becker-Hecht, kam aber nicht mehr richtig an den Ball.

Die Halle tobte und Paire liess sich feiern. Natürlich spendete auch Monfils den verdienten Applaus. Der einstige Top-10-Spieler behielt im Duell der beiden Showmen am Ende das bessere Ende für sich und siegte mit 6:4 und 7:6. Im Achtelfinal trifft er auf den Moldawier Radu Albot. (pre)

Nicht alles ging auf!

Abonniere unseren Newsletter