Töff geentert und geprügelt – für diese kranke Aktion werden 2 Chaoten knallhart bestraft

Für diese kranke Aktion werden 2 Töff-Chaoten knallhart bestraft



In der nationalen Motorradmeisterschaft von Costa Rica geht so richtig die Post ab. Die beiden Fahrer Jorge Martinez und Marion Calvo geraten mit Höchstgeschwindigkeit aneinander.

Calvo rempelt Martinez an, dieser kann sich nicht mehr auf seinem Motorrad halten und steigt Calvo hinten auf das Bike, während er sein eigenes quer über die Piste «ausrollen» lässt. Als Calvo abbremst und das Motorrad still steht, schlägt Martinez seinem Erzfeind mit der Faust ins Gesicht, was Calvo ebenfalls mit Schlägen beantwortet.

Das Video, welches vom 22. Februar stammt, macht nun in den sozialen Medien die Runde – denn wie nun bekannt wurde, haben beide Fahrer vom Verband eine Sperre von zwei Jahren erhalten, beim Betrachten der Bilder kommt man nur zu einem Schluss: Völlig zu Recht. (zap)

