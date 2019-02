Sport

Schaun mer mal

Video-Analyse: Wie Dortmunds Roman Bürki zum Weltklasse-Goalie gereift ist



Dieses Video analysiert, wie Roman Bürki plötzlich zum Weltklasse-Goalie gereift ist

Roman Bürki war in der Hinrunde der beste Torhüter der Bundesliga. Das sagen nicht nur wir mit Schweizer Brille, sondern auch das Fussball-Magazin «Kicker». Mit seinen überragenden Leistungen hat Bürki grossen Anteil am Höhenflug der Dortmunder, welche die Bundesliga mit sieben Punkten vor Gladbach und Bayern anführen. Der Schweizer hat seine gute Form auch über den Winter konserviert und den Dortmunden in der Rückrunde bereits wieder einige Punkte gesichert.

Der US-amerikanische Youtube-Channel der Bundesliga hat analysiert, warum Bürki, der letzte Saison arg in der Kritik stand, plötzlich so gut hält und wie er sich im Vergleich zur Vorsaison so stark verbessern konnte.

Die wichtigsten Erkentnisse:

Bürki passt seine Position durch viele Mini-Schritte immer wieder perfekt an. Er hat nicht nur schnelle Hände, sondern auch schnelle Füsse.

Seine Reaktionzeit ist überdurchschnittlich kurz

In 1-gegen-1-Situationen bleibt Bürki ruhig, wartet und lässt etwas Distanz zum Angreifer. Damit gibt er sich sich Zeit, um reagieren zu können.

Er wagt weniger riskante Ausflüge auf Flanken und verlässt sich auf seine Stärke auf der Linie. Letzte Saison hielt er 67% der Kopfbälle, diese Saison 91%.

Gegen Bürki hätten wir wohl keinen versenkt: Video: watson/Lya Saxer, Angelina Graf

