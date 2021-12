Ringel, Ringel, Reihe: Das kurioseste Freistoss-Tor des Jahres kommt aus Japan

Ende Dezember küren Menschen ja gerne die schönsten, traurigsten oder witzigsten Dinge des Jahres. Wir haben nun, zwei Tage vor Neujahr, das vielleicht kurioseste Freistoss-Tor des Jahres gefunden. Schauplatz: das «All Japan High School Soccer Tournament». Takagawa Gakuen spielt gegen die Seiryo High School. Und für einen Freistoss nahe der Seitenlinie haben sich die Spieler von Takagawa Gakuen etwas ganz spezielles ausgedacht: Sie machen «Ringel, Ringel, Reihe».

Ringel, Ringe, Reihe im Fussball. Video: streamja

Die Aktion stiftet tatsächlich für die nötige Verwirrung in der gegnerischen Verteidigung, das Tor fällt per Kopfball. Am Ende gewinnt Takagawa Gakuen mit 4:2. Abgekupfert haben sie die Taktik übrigens beim französischen Nationalteam der Frauen. «Les Bleues» trafen 2017 in einem Testspiel gegen Spanien auf fast identische Art und Weise – allerdings nach einem Eckball. (abu)