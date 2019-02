Sport

Schaun mer mal

So wird Roman Reigns bei seiner Rückkehr nach der Krebserkrankung gefeiert



Im Oktober schockte WWE-Star Roman Reigns die Wrestling-Familie mit der Nachricht, dass er an Leukämie erkrankt ist. Nun kehrte der 33-Jährige in den Ring zurück. Er sei «in Remission», sagte Reigns. Das bedeutet nicht, dass der Krebs besiegt ist. Aber die Therapie schlägt an, der Blutkrebs bildet sich beim dreimaligen WWE World Heavyweight Champion zurück. (ram)

