P.K. Subban empfängt Lindsey Vonn mit «GOAT»-Kuchen



Wie süss! Freund P.K. Subban empfängt Lindsey Vonn mit einem «GOAT»-Kuchen

Die einzigartige Karriere von Lindsey Vonn hat am Sonntag mit einem letzten Höhepunkt geendet. Die amerikanische «Speed-Queen» holte in der Abfahrt mit Bronze ihre achte WM-Medaille. Das wurde im schwedischen Are mit einer langen Party-Nacht ausgiebig gefeiert.

Mittlerweile ist Vonn nach Hause zurückgekehrt. Dort wurde sie nach einem 18-stündigen Flug von ihrem Freund P.K. Subban gebührend empfangen. Der Verteidiger-Kollege von Roman Josi bei den Nashville Predators organisierte für die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten einen Geissen-Kuchen sowie ein Plüsch-Zicklein. Wieso? Weil er seine Lindsey wie viele andere auch für die «GOAT» hält, die «Greatest of all Time». (pre)

Vonn freut sich riesig: Best boyfriend in the world!! @PKSubban1 🐐 🍰 🙌🏻 https://t.co/L92kbLuTmK — lindsey vonn (@lindseyvonn) 12. Februar 2019

Allerdings nicht lange: Welcome to retirement life 🤣 @PKSubban1 pic.twitter.com/VIa5W7XJLW — lindsey vonn (@lindseyvonn) 13. Februar 2019

Vonn bleibt auf Rang 2! Die meisten Siege im Ski-Weltcup:

