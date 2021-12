Kein Receiver weit und breit – Vikings-Quarterback Cousins wirft Horror-Interception

51 neue Corona-Fälle in der NFL

Die Zahl der Coronafälle in der NFL steigt weiter stark an. Am Montag sind weitere 51 Spieler ins Covid-Protokoll aufgenommen worden, wie die NFL auf ihrer Internetseite berichtete. So viele positive Coronatests hatte es bislang an keinem Tag vorher gegeben. Nach Liga-Angaben sind etwa zwei Drittel der Spieler asymptomatisch, während die anderen positiv getesteten Spieler leichte Symptome gemeldet haben. Zu den Spielern, die neu auf die Corona-Liste kamen, zählen auch Jared Goff und Travic Kelce.



Im Zuge der Verbreitung der Omikron-Variante hatte die NFL zuletzt ihre Sicherheitsmassnahmen verschärft. Seit Neuestem werden alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter unabhängig von ihrem Impfstatus dazu verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Mannschaftssitzungen müssen entweder im Freien oder mit ausreichend Abstand stattfinden.