Sport

Schaun mer mal

Champions League: Henderson Eels schlagen Lautoka 6:5



Erst 4:1 vorne, dann 4:5 hinten und dank zwei Toren in der Nachspielzeit 6:5 gewonnen đŸ˜±

Nicht nur in Europa wird wieder in der Champions League gespielt, sondern auch in Ozeanien. Dieses Highlight-Video wirkt zwar eher wie ein 3.-Liga-Spiel in der Schweiz, aber Champions League ist Champions League. Zieh's dir rein, denn es ist Ă€usserst unterhaltsam – nicht nur wegen elf Toren:

In der Gruppenphase feierten die Henderson Eels von den Salomonen einen aussergewöhnlichen 6:5-Sieg ĂŒber Lautoka, ein Team aus Fidschi. Die «Aale» fĂŒhrten nach 33 Minuten mit 4:1, lagen aber nach 64 Minuten mit 4:5 im RĂŒckstand. Das Resultat hatte bis zu Beginn der Nachspielzeit Bestand, bis zuerst Clement Baegeni ausglich (91.) und dann Joses Nawo gar den 6:5-Siegtreffer fĂŒr Henderson erzielte (94.).

Die Henderson Eels sind nun punktgleich mit Lautoka und haben gute Chancen, in die Viertelfinals zu kommen. Denn sie treffen im abschliessenden Gruppenspiel auf Morobe Wawens aus Papua-Neuguinea, das seine ersten beiden Partien 0:5 und 0:7 verlor. Lautoka bekommt es mit Central Sport von Französisch-Polynesien zu tun, das seine zwei Spiele gewonnen hat. (ram)

