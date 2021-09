Sport

Tennys Sandgren kriegt Ball in den Schritt und schiesst Linienrichter ab



Bild: atp challenger tour

Sandgren kriegt Ball in den Schritt – und schiesst verärgert einen Linienrichter ab

Das war ein sehr kurzer Auftritt von Tennys Sandgren beim Challenger-Turnier in Cary (North Carolina). Der topgesetzte Amerikaner wurde im zweiten Game gegen Landsmann Christopher Eubanks disqualifiziert.

Den Grund dafür beschrieb Sandgren danach auf Twitter selber so:

«Heute Abend traf mich ein Ball, den ein Ballkind etwas gar scharf geworfen hatte, in die Nüsse. Ich schlug den Ball in den Zaun, anschliessend traf er den Hintern eines Linienrichters, was zu einem Spielabbruch führte. Und wie war dein Abend? 😂»

Um allfällige Unklarheiten zu beseitigen, schob der zweifache Australian-Open-Viertelfinalist hinterher:

«Nur um das klar zu machen: Das war in jeden Fall mein Fehler.»

Der 30-jährige Sandgren ist nicht der erste Tennisspieler, für den ein Vorfall wie dieser das Ende der Partie bedeutet. Das gleiche widerfuhr auch Novak Djokovic, der 2020 an den US Open in New York im Frust eine Linienrichterin traf und dafür disqualifiziert wurde. (ram)

