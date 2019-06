Sport

Formel 1: Kimi Räikkönen zeigt Lewis Hamilton den Stinkefinger



Räikkönen zeigt Hamilton den Stinkefinger – dieser wird für sein Manöver prompt bestraft

Kimi Räikkönen hat Lewis Hamilton während des Qualifyings zum Grossen Preis von Österreich den Mittelfinger gezeigt. Der Grund: Der finnische Routinier aus dem Alfa-Romeo-Team fühlte sich vom Mercedes-Piloten behindert.

Räikkönen befand sich in Q1 auf einer schnellen Runde, als er auf den langsam fahrenden Hamilton auffuhr. Zwar wich der amtierende Formel-1-Weltmeister in die Auslaufzone aus, doch konnte Räikkönen nicht wie geplant durch den Scheitelpunkt von Kurve zwei fahren. Als Reaktion darauf zeigte der 39-jährige Finne den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung Hamilton.

«Ich verstehe nicht, warum er nicht langsamer gefahren ist und mich durchgelassen hat», wunderte sich Räikkönen nach dem Qualifying. Gegen den WM-Leader wurde prompt eine Untersuchung wegen Behinderung eines anderen Fahrers eingeleitet. Das Urteil der Rennleitung: Rückversetzung um drei Startplätze.

Lewis Hamilton hit with a three-place grid penalty for Sunday's Austrian Grand Prix



FULL STORY >> https://t.co/aodPfVEPav#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lCwifsvHAy — Formula 1 (@F1) 29. Juni 2019

Damit muss Hamilton seinen zweiten Startplatz abgeben und geht nun von Rang 5 ins Rennen. Für Räikkönen hatte der Zwischenfall keine Folgen. Er schaffte den Einzug ins dritte Quali-Segment und wurde am Ende starker Sechster. Sein Teamkollege Antonio Giovinazzi startet von Position 7 aus.

Von der Pole-Position geht zum zweiten Mal in seiner Karriere Ferrari-Pilot Charles Leclerc ins Rennen. Erste Verfolger des Monegassen werden Vorjahressieger Max Verstappen im Red Bull und Valtteri Bottas im Mercedes sein. Nur auf Position 9 schaffte es der zweite Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. (pre/sda)

Top 10 des Qualifyings von Spielberg: REVISED TOP 10 GRID FOR SUNDAY'S RACE



LEC

VER

BOT

NOR

HAM

RAI

GIO

GAS

VET

MAG (https://t.co/Rkozd2xwHF)#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/SXW8ff2Q94 — Formula 1 (@F1) 29. Juni 2019

