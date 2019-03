Die Faust ins Gesicht – Aston Villas Captain von Zuschauer brutal angegriffen

Hunderte demonstrieren für Frauenrechte und gegen Sexismus in Zürich

Gegen 2000 Frauen demonstrierten am Samstagnachmittag in Zürich. Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot vor Ort.

Am Samstagnachmittag haben sich in Zürich hunderte Menschen zu einer Demo versammelt, um für Frauenrechte zu demonstrieren. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, da die Demonstration unbewilligt war. Die Demonstranten hatten sich am Hechtplatz versammelt und marschierten via Central Richtung Hauptbahnhof. Dort wartete ein Grossaufgebot der Polizei mit Wasserwerfern und Absperrgittern auf die geschätzt 2000 Frauen.

Die Demo zog über die Walchebrücke am HB vorbei zum Limmatplatz und …