Sport

Schaun mer mal

722 Spiele hält er Bälle – im 723. trifft der Goalie aus 70 Metern selbst



722 Spiele hält er Bälle – im 723. trifft der Goalie aus 70 Metern selbst

Grosser Tag für Elliot Morris: Der «ewige» Goalie des nordirischen Klubs Glentoran traf mit einem Freistoss aus 70 Metern. «Ich sah, dass der gegnerische Keeper an der Strafraumgrenze stand, hatte aber auch Glück mit dem Wind», kommentierte Morris nach seinem Treffer. Dem 37-Jährigen glückte erstmals in seiner Karriere ein Tor – in seinem gemäss BBC-Angaben 723. Einsatz für Glentoran. Morris' Volltreffer war das 1:0 beim 2:0-Auswärtssieg über den Institute FC, Glentorans erster Erfolg seit Ende Oktober. (ram)

«Biel ist ein Drecksloch, aber sozial» Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

Das George Best House in Belfast

Abonniere unseren Newsletter