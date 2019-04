2 Sekunden vor der Schlusssirene geht in der KHL die Post ab

Niederreiter trifft und stellt mit Carolina die Playoff-Quali sicher

Mit dem letzten Tor des Spiels in der 57. Minute stellt Nino Niederreiter den 3:1-Heimsieg der Carolina Hurricanes gegen die New Jersey Devils sicher. Dank seiner sehr guten Leistung wurde der 26-jährige Bündner zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt.

Niederreiter traf in seinem 35. Einsatz für die Hurricanes zum 14. Mal. Die Bilanz ist weit besser als jene bei seinem vorherigen Arbeitgeber: Für Minnesota Wild hatte Niederreiter in dieser Saison in 46 Spielen neunmal getroffen. Bei den New …