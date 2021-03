Sport

ManUtd: Warum Harry Maguire der teuerste Verteidiger der Welt ist …



Bild: keystone

Warum Harry Maguire der teuerste Verteidiger der Welt ist …

87 Millionen Euro hatte Manchester United einst für Harry Maguire bezahlt. Mehr als für den Engländer wurde bis heute nicht bezahlt für einen Abwehrspieler. Doch dass Maguire sein Geld wert ist, sah man in dieser Szene gegen die AC Milan. In letzter Sekunde konnte Maguire retten, den Ball vor dem leeren Tor gerade noch via Pfosten wegspitzeln:

Die Sache hat nur einen Haken, vermutlich hast du ihn bereits bemerkt. In dieser Szene waren nicht Maguires Abwehrqualitäten gefordert, sondern jene als Vollstrecker …

Ohne einen Maguire-Treffer trennen sich Manchester United und die AC Milan im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League 1:1. Simon Kjaer glich für die Italiener in der Nachspielzeit aus, Amad Diallo hat die «Red Devils» kurz nach der Pause in Führung geschossen. (ram)

