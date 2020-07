Sport

Schaun mer mal

Fussball verrückt in Sevilla: Stürmer Ocampos rettet gegen Eibar-Keeper



Bild: www.imago-images.de

Fussball verrückt in Sevilla: Torhütender Stürmer rettet gegen stürmenden Torhüter

Mit 13 Saisontreffern gehört Sevilla-Stürmer Lucas Ocampos zu den gefährlichsten Torjägern der Primera Division. Auch beim 1:0-Sieg gegen Eibar trifft der 25-jährige Argentinier – nichts Aussergewöhnliches also. Kurios wird der Abend von Ocampos dann allerdings in der Schlussphase der Partie.

Sevilla-Keeper Tomas Vaclik verletzt sich in der 96. Spielminute bei einer Rettungsaktion gegen Eibars Kike Garcia so schwer am Knie verletzt, dass der Ex-Basler nicht mehr weitermachen kann. Weil Trainer Julen Lopetegui bereits fünfmal gewechselt hat, muss ein Feldspieler ins Tor. Von der Trage überreicht Vaclik seine Handschuhe deshalb an Stürmer Ocampos weiter. Und der unverhoffte Ersatzmann kriegt gleich alle Hände voll zu tun.

Es läuft bereits die 101. Minute, als Eibar nach einem weiten Einwurf nochmals gefährlich vor dem Sevilla-Kasten auftaucht. Eibars Torhüter Marco Dmitrovic geht mit nach vorne und kommt nach einem Durcheinander im Strafraum auch tatsächlich zum Abschluss. Doch Aushilfskeeper Ocampos wirft sich gerade noch in den Schuss und rettet Sevilla mit einer Glanzparade in letzter Sekunde den knappen Sieg.

Held für einmal auf der anderen Seite: Dank Ocampos hat Sevilla vier Runden vor Schluss im Kampf um den vierten Champions-League-Platz nun sechs Punkte Vorsprung vor Verfolger Villarreal. (pre)

