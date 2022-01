Bernard Tomic hat Corona – wie er das auf dem Tennisplatz bereits prophezeit hat

Das positive Testresultat des Australiers könnte nun die Organisatoren des Grand-Slam-Turnieres vor Probleme stellen. Alle Personen, die mit Tomic Kontakt hatten, dürften in den kommenden Stunden ebenfalls getestet werden. (abu)

«Ich garantiere dir, in den nächsten Tagen werde ich positiv auf Corona getestet. Ich sage es dir. Ich lade dich zum Abendessen ein, wenn ich in drei Tagen nicht positiv bin. Sonst musst du mich einladen. Ich kann es nicht glauben, dass man nicht getestet wird, um hier auf das Gelände zu kommen. Nur ein Schnelltest im Hotelzimmer, kein offizieller PCR-Test.»

Doch es kam anders. Der mittlerweile 29-Jährige scheiterte in der ersten Runde der Australian-Open-Qualifikation am Russen Roman Safiullin mit 1:6 und 4:6. Tomic bot wieder das alte Bild, schimpfte und fluchte auf dem Platz und sorgte mit einer Aussage zur Stuhl-Schiedsrichterin für besonderes Aufhorchen:

Bis zu diesen Tagen. Vor kurzer Zeit verkündete Tomic in einem dramatischen Video auf Instagram, dass mit ihm dieses Jahr wieder zu rechnen sei.

Bernard Tomic galt einst als eines der grössten Talente auf der ATP-Tour. 2011, mit nur 19 Jahren, spielte sich der Australier in den Viertelfinal von Wimbledon, wo er erst Novak Djokovic unterlag. Es folgten einige Titel, erste Eskapaden und der Absturz ab 2017. Tomics Siege wurden seltener, die Geräusche neben dem Platz lauter. 2018 machte er bei Australiens Version von «Ich bin ein Star, holt mich hier raus» mit. Auf der ATP-Tour sorgte er aber nicht mehr für die grossen Schlagzeilen.

BVB-Interesse an Christensen +++ ManUtd will Zakaria +++ Coman bis 2027 bei Bayern

Mit dem Super-G beginnt das lange Renn-Wochenende am Lauberhorn

Bernard Tomic scheiterte in der ersten Quali-Runde des Australian Open – und hatte wohl damals schon Corona.

Bernard Tomic scheiterte in der ersten Quali-Runde des Australian Open – und hatte wohl damals schon Corona. Bild: IMAGO / AAP

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bier nur noch für Geimpfte – wie in Kanada die Impfquote rasant gesteigert wird

BVB-Interesse an Christensen +++ ManUtd will Zakaria +++ Coman bis 2027 bei Bayern

Wenn du nur noch Feierabend willst – Schiri pfeift Afrika-Cup-Match zweimal zu früh ab

Laut Regelwerk dauert ein Fussballspiel 90 Minuten. Mindestens. Die Uhr von Schiedsrichter Janny Sikazwe war beim Afrika-Cup in Kamerun aber offenbar ihrer Zeit voraus. Der Unparteiische aus Sambia brachte es fertig, das Spiel in Gruppe F zwischen Tunesien und Mali (0:1) gleich zweimal zu früh abzupfeifen. Schon nach 85:06 Minuten hatte Sikazwe genug von der Partie in Limbé gesehen und pfiff ab.