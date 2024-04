Sprinterin jubelt zu früh und wirft so den Sieg auf der Ziellinie weg

Mehr «Sport»

Ein Velorennen ist gewonnen, wenn man als erste Fahrerin mit dem Vorderrad die Ziellinie erreicht. Das wissen die Profis natürlich alle – und doch kommt es mit schöner Regelmässigkeit vor, dass jemand verfrüht jubelt und sich die Butter noch vom Brot schmieren lässt.

Das neuste Kapitel in dieser unendlichen Geschichte steuerte am Sonntagnachmittag Lorena Wiebes zu. Die Niederländerin gilt als beste Sprinterin der Welt. Als sie nach 101,4 Kilometern des Amstel Gold Race den Sprint des kleinen Felds meistert, richtet sich Wiebes auf, fasst sich ungläubig an den Kopf, jubelt über ihren Triumph.

Der kein Triumph ist, denn Marianne Vos hat noch nicht aufgegeben. Die 36-Jährige, die schon drei Mal Weltmeisterin war, kämpft bis zum letzten Tritt. Vos wirft sich mit einem Tigersprung ins Ziel – und schnappt Wiebes tatsächlich noch den Sieg weg:

Der Sprint in der Live-Geschwindigkeit und in Zeitlupe:

Für Vos war es nach 2021 der zweite Sieg am Amstel Gold Race. Am Nachmittag findet auch das Männer-Rennen über 253,6 Kilometer statt. Topfavorit ist nach seinen Siegen bei der Flandern-Rundfahrt und Paris–Roubaix ein weiteres Mal Weltmeister Mathieu van der Poel. (ram)