GC-Fans ziehen gleich mehrmals die Notbremse und werfen Steine

EVZ verliert Spiel und Heimvorteil: «Gegen ein so gutes Team wie Bern reicht es so nicht»

Der SC Bern hat die Finalserie in den Playoffs der National League gegen Zug zum 1:1 ausgeglichen. Die Berner setzten sich auswärts gegen EVZ mit 3:2 nach Verlängerung durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Gregory Sciaroni in der 65. Minute.

Bereits zwei Stunden vor Spielbeginn gibt es beim Public Viewing vor dem Stadion keinen freien Sitzplatz mehr zu ergattern. Die Arena ist selbstredend (und anders als am Donnerstag in Bern) ausverkauft; der Hunger in Zug auf den zweiten Meistertitel nach …