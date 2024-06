Schon die 2. Goldmedaille für die Schweiz: Timothé Mumenthaler ist Europameister über 200m

Timothé Mumenthaler

Timothé Mumenthaler holt Gold über 200 Meter.

William Reais

William Reais bekommt die Bronzemedaille über 200 Meter.

Angelica Moser

Angelica Moser wird Europameisterin im Stabhochsprung. Die 26-jährige Zürcherin beschert der Schweiz die fünfte Medaille an den Titelkämpfen in Rom, die erste goldene.

Angelica Moser ist nach Lea Sprunger (2018 über 400 m Hürden) und Mujinga Kambundji (2022 über 200 m) erst die dritte Schweizer Frau, die an einer EM im Freien Gold gewonnen hat. 2021 war sie in Torun schon in der Halle Europameisterin geworden.

Mosers Trainer Adrian Rothenbühler bezeichnete ihre Form vor dem Final als «hervorragend». Mitte Mai gewann die in Texas geborene Zürcherin in Marrakesch mit übersprungenen 4,73 m erstmals ein Meeting der Diamond League, sieben Tage später siegte sie mit 4,71 m auch an einem Meeting in Nancy.

Von daher gehörte Moser zu den Medaillenkandidatinnen und lieferte einmal mehr an einem Grossanlass ab. Mit 4,78 m, die sie im ersten Versuch überquerte, egalisierte sie den Schweizer Rekord im Freien ihrer einstigen Trainerin Nicole Büchler, die in der Halle schon 4,80 m erzielt hat. Moser war zuvor nie höher als 4,75 m gesprungen.

Dabei war ihr Start in den Wettkampf alles andere als optimal. Die Anfangshöhe von 4,43 m riss sie zweimal, doch die Nerven hielten. 4,58 m schaffte sie dann im ersten Versuch, 4,68 m im zweiten. Weil nur die Griechin Aikaterini Stefanidi und die Britin Molly Caudery ebenfalls 4,68 m überquerten, stand der Podestplatz für Moser schon fest. Weil nach dem Fehlversuch über 4,73 m klar war, dass sie 4,78 m schaffen muss, um sich noch vom 3. Platz zu verbessern, liess sie aus. 4,78 m übersprang sie dann als Einzige.

Dass grosse Potenzial von Moser war schon früh zu sehen. In den Nachwuchs-Kategorien holte sie fünf Goldmedaillen, so auch an den U20-Weltmeisterschaften 2016. Sie erlebte jedoch auch schwierige Zeiten, vor allem nach einem Stabbruch im August 2021 im Training. Sie zog sich einen Bluterguss am Rücken, mehrere Muskelfaserrisse sowie einen kleinen Pneumothorax zu. Die Ärzte sagten ihr damals, sie könne froh sein, dass sie noch laufen könne. Und nun ist sie Europameisterin, die Olympischen Spiele im Sommer in Paris können kommen. (hkl/sda)