Skirennfahrer Marc Gisin erneut schwer gestürzt



Erst grad schrieb er darüber, nun ist Marc Gisin erneut schwer gestürzt

Der Zustand des am Samstag in der Abfahrt von Val Gardena schwer gestürzten Schweizer Skirennfahrers Marc Gisin sei stabil, berichtet die Gazzetta dello Sport.

Angeblich drohte keine Querschnittlähmung, doch habe der 30-Jährige einen Beckenbruch erlitten.

Um 16 Uhr soll es eine offizielle Verlautbarung geben.

Was vielen Skirennsport-Fans nach der ersten Bestürzung auffiel: Gerade erst hatte Marc Gisin in einer von der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) veröffentlichten Kolumne beschrieben, wie sich das Stürzen anfühlt.

„Die Art des Stürzens“...@NZZ Kolumne Nummer 2 für diese Saison. https://t.co/433ycFh29q — Marc Gisin (@marcgisin) 14. Dezember 2018

Gisins Kolumne, die von den aktuellen Ereignissen überschattet wird, ist online verfügbar. Er schreibt darin, dass Stürze im Skirennsport zum «Berufsrisiko» gehörten.

«Man lernt bei den ersten Ski-Versuchen als kleiner Knirps sehr schnell, damit umzugehen. Stürze sind sogar massgeblich dafür verantwortlich, dass ich gelernt habe, Ski zu fahren. Umfallen, aufstehen, daraus lernen, weiterfahren. Als Leistungssportler muss man immer und immer wieder an seine Grenzen gehen, um Fortschritte zu machen. Grenzen, die in unserem Fall teilweise auch durch Stürze aufgezeigt werden.» quelle: nzz.ch

Gisin war im Januar 2015 beim Super-G in Kitzbühel schwer gestürzt und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma.

Der Engelberger hatte 2009 im Ski-Weltcup debütiert. In seinen ersten zwei Wintern flog er dreimal in die Auffangnetze am Pistenrand – in Lake Louise, Bormio und Gröden.

Mit dem Kopf aufgeschlagen

Bei der heutigen Abfahrt in Gröden hatte Gisin nach einem Verschneider das Gleichgewicht verloren und war abgehoben. Er wurde in die Luft geschleudert, prallte hart auf und blieb bewusstlos liegen.

Der Schweizer wurde sofort von Sanitätern versorgt, ein Rettungshubschrauber landete später neben dem Verunglückten auf der Saslong-Piste. Wenig später flog ihn der Hubschrauber ins Spital von Bozen.

