Dank Last-Minute-Treffer von Ganvoula: YB jubelt im Cup in Neuchâtel spät

Dem SCB die Daumen drücken? Ja, natürlich

Alles spricht dafür, dass die neue Saison in jeder Beziehung eine der besten der Geschichte (seit 1908) wird. Aber unsere blühende Hockey-Kultur steht auf dünnem Eis und es wäre gut für alle, wenn der SC Bern nach vier Jahren Dauerkrise zum sportlichen Ruhm zurückkehren könnte.

Unsere Hockeykultur hat sich in den letzten 30 Jahren sportlich und wirtschaftlich in schon fast atemberaubender Weise entwickelt. Zum ersten Mal werden diese Saison wohl mehr als drei Millionen zu den 364 Qualifikationsspielen und den Playoffs in die Stadien strömen. Aber der Aufenthalt in höchsten Höhen ist nicht ohne Risiko. Ein Ausdruck aus dem nordamerikanischen Sport, der besagt, dass trotz besten Voraussetzungen nicht alles in bester Ordnung ist, bringt den Zustand unseres Hockeys im Herbst 2023 auf den Punkt: All the tools, but no toolbox. Alle Werkzeuge, aber keine Werkzeugkiste.