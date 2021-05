«Wir haben das schei** Ding gewonnen» – so feiern die Luzerner Cuphelden

Mit dem 3:1-Sieg im Finale gegen den FC St. Gallen feiert der FC Luzern den dritten Cupsieg der Vereinsgeschichte. Da war die Freude bei den Protagonisten selbstverständlich riesig. Das sagten die Spieler und Verantwortlichen des FCL zum Cupsieg.

29 Jahre mussten die Luzerner auf einen Titel warten. Mit dem Cupsieg geht die lange Durststrecke in der Leuchtenstadt zu Ende. Besonders für Ersatzgoalie David Zibung, der seine gesamte Karriere für den FCL spielte, und Christian Schwegler, der ebenfalls aus der Luzerner Jugend stammt, war es ein sehr schöner Moment. Für beide endet die Karriere als Profifussballer mit dem Erfolg im Cup. Daher standen sie auch im Mittelpunkt der Titelfeier und durften gemeinsam den Pokal entgegennehmen.

«Ich wollte Zibung und Schwegler das Ding einfach geben. Es ist schlimmer als in jedem Liebesfilm.»

«Was soll ich euch jetzt erzählen? Wir haben dieses sche** Ding gewonnen für euch alle zu Hause, für die Fans. Meine Kumpels in Deutschland haben über irgendwelche «gecrackten» Seiten zugeschaut. Mir fehlen die Worte. Es freut mich ungemein, der Stadt nach so viel Jahren etwas zurückgeben zu können.»

«Wir hätten nie gedacht, dass wir in den ersten Jahren etwas gewinnen können. Es war viel Arbeit und wir haben immer zusammengearbeitet. Es ist fantastisch mit dieser Gruppe den Titel zu gewinnen.»

«Es ist unglaublich. Wir haben über die gesamte Saison gesehen viel Schei**e gefressen und viele Ups and Downs gehabt. Heute haben wir nochmal alles rausgehauen und viel Energie investiert. Ich bin unheimlich stolz auf das, was diese Mannschaft heute gezeigt hat. Jetzt kann ich endlich mal sagen, bravo Pasci, jetzt hast du auch mal bei einem Cupsieg auf dem Platz gestanden und einen Beitrag geleistet.»