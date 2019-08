Sport

Schwingen

Schwingen: Rind «Greth» büxt am Eidgenössischen aus



Lebendpreis «Greth» büxt am Eidgenössischen Schwingfest aus

Während auf dem Sägemehl in Zug mit vollem Körpereinsatz geschwungen wird, präsentieren die Veranstalter die Lebendpreise. Dabei spielen nicht alle wie geplant mit. Das Rind «Greth» will sich davonstehlen, einige Helfer versuchen sofort, das Tier einzufangen. Nach einiger Mühe kann der Ausbruchsversuch schlussendlich auch unterbunden werden. Die 56'000 Zuschauer in der Arena sind entzückt ob des Fluchtversuchs und applaudieren lautstrakt. Die Kampfrichter in der watson-Redaktion verteilen «Greth» die zwar eine Niederlage einstecken musste, aber dabei auch viel riskiert hatte, 8.75 Punkte. (haf)

Die Szene im Video Video: srf

Abonniere unseren Newsletter