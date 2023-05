Victor Osimhen erlöst den SSC Neapel mit seinem Treffer zum 1:1. Bild: keystone

Das Warten hat ein Ende – nach 33 Jahren ist Napoli wieder italienischer Meister

Mit einem 1:1- Unentschieden bei Udinese Calcio sichert sich der SSC Neapel den dritten Meistertitel in der Geschichte des Klubs. Bereits nach 33. Spieltagen steht Napoli uneinholbar an der Spitze der Serie A. Die Stadt am Fusse des Vesuvs explodiert.

Mehr «Sport»

Bereits vor dem Anpfiff waren die Fans siegessicher und feierten ihre Mannschaft. Die Anhänger befanden sich bereits seit Wochen im Ausnahmezustand und fieberten dem dritten Gewinn des Scudetto sehnsüchtig entgegen. Schon vor Spielbeginn in Udine, feierten die Fans eine riesige Party in den Strassen der Stadt.

Zur Pause lag die Mannschaft von Luciano Spalletti noch mit 0:1 im Rückstand. Der ehemalige Spieler des FC Lugano, Sandi Lovric, hatte die Hausherren nach dem Zuspiel von Destiny Udogie in Führung gebracht.

Doch den zweiten Matchball innerhalb weniger Tage nutzten die Neapolitaner am Ende doch. Hatten sie noch am Wochenende daheim gegen Salernitana ihre Fans mit einem Fehltritt um die Meisterparty gebracht, holten sie bei Udinese den noch nötigen Punkt. In der 53. Minute traf Victor Osimhen mit seinem 22. Saisontor zum 1:1-Schlussstand.

In Udine feierten mehrere Tausende Anhänger von Napoli den Titel. Sie hatten genauso wie alle Spieler, auch die verletzten, die Reise ins Friaul, an das andere Ende Italiens, gemacht. Die grosse Party fand und findet allerdings in Neapel statt. 54'000 Zuschauer verfolgten den historischen Match im heimischen Stadio Diego Armando Maradona. Die für fünf Euro verkauften Tickets waren innerhalb von zwei Stunden vergriffen.

Napoli überraschte und begeisterte

Niemand in Neapel wollte die Krönung der aussergewöhnlichen Saison verpassen, in der das Team von Luciano Spalletti alle Erwartungen weit übertroffen hat. Zum Start der Serie A im letzten Sommer waren die letzten drei Meister, Milan, Inter und Juventus Turin, deutlich höher eingeschätzt worden als Napoli, dessen Quote bei den grossen Wettanbietern bei 1:20 lag. Im Vergleich zum Vorjahr mit dem 3. Platz schienen die Süditaliener eher schwächer aufgestellt.

Die Fans verwandeln das Zentrum von Neapel zur Party-Zone. Bild: www.imago-images.de

Doch weit gefehlt: Spalletti formte eine mitreissende Mannschaft, die begeisternden Offensivfussball spielte und der erst in den letzten Wochen etwas der Schnauf ausging. Der für nur 11 Millionen Euro aus seiner Heimat verpflichtete Georgier Chwitscha Kwarazchelia und Goalgetter Osimhen ragten aus dem starken Ensemble noch speziell heraus und erfüllten Neapel endlich den Traum vom dritten Meistertitel.

Erstmals ohne Maradona

Seit 1990, als unter Diego Maradona der zweite Scudetto nach 1987 geholt worden war, erlebte der Verein eine bewegte Geschichte inklusive einiger Saisons in der Serie B. In den vergangenen Jahren unter dem Präsidenten und Filmproduzenten Aurelio De Laurentiis landete Napoli regelmässig in den Top 3. Es zog aber im Meisterrennen – meistens gegen Juventus Turin – immer den Kürzeren.

Diesmal war kein Konkurrent den Neapolitanern gewachsen. Sie haben nach 33 Runden am meisten Tore erzielte und am wenigsten kassiert. Nun kann die Party richtig beginnen. Vorsichtshalber hat die Stadt Neapel in der City von 21.00 Uhr bis 2.00 Uhr alle motorisierten Fahrzeuge verboten.

Udinese - Napoli 1:1 (1:0).

Tore: 13. Lovric 1:0. 53. Osimhen 1:1.

Auch Diego Maradona ist in Neapel noch allgegenwärtig. Bild: www.imago-images.de

(mom/sda)