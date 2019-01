Sport

6-jähriger Fiorentina-Fan schreibt rührenden Brief



bild: imago/marco alpozzi/lapresse

6-jähriger Fiorentina-Fan schreibt rührenden Brief – weil er Gegner weinen sah

Am Sonntag gewann die AC Fiorentina im Achtelfinal der Coppa Italia auswärts gegen Torino. Erst spät entschied Federico Chiesa mit einem Doppelpack (87. und 92. Minute) das Spiel. Turin ist raus, die «Viola» steht im Viertelfinal. So weit, so normal. Mal gewinnt man, mal verliert man. Das gehört zum Fussball dazu.

Das weiss auch schon Martino, ein sechsjähriger Junge aus Florenz, dessen Herz für seinen Heimatverein schlägt. Der kleine Fan verfolgte das Spiel mit seinem Opa und seinem Papa vor dem Fernseher. Als Chiesa zum 1:0 traf, blendete die Regie während der Wiederholung auch zerknirschte Fans des FC Turin ein. Darunter auch einen kleinen Turiner Junge, der angesichts der drohenden Pokalniederlage in Tränen ausbrach. Fussball kann so grausam sein.

Martino hatte Mitleid, nahm ein Blatt Papier und schrieb dem traurigen Turiner Jungen einen Brief:

«Es tut mir leid, dass dein Team verloren hat, und es tat mir leid, dass du geweint hast. Ich komme aus Florenz, war aber auch schon mal in Turin und es ist eine wunderbare Stadt. Ich möchte dir sagen: Mal gewinnt man, mal verliert man. Und ich möchte dir gerne eine Autogrammkarte von Andrea Belotti (der Starstürmer und Captain des FC Turin, Anm. d. Red.) schenken. Ciao, Martino ❤️» repubblica.it

Bild: EPA/EFE

Am nächsten Morgen übergab der kleine Martino den Zettel seiner Mama Silvia: Sie sollte den Pöstler spielen, damit das Schreiben auch beim kleinen Turin-Tifoso ankommt. Da Martinos Mutter selbstredend weder Name noch Adresse von ihm hatte, entschied sie, den Brief an die Turiner Redaktion der Zeitung «Repubblica» zu senden.

Sechs Zeilen Mitleid auf Karopapier: Davì, il piccolo tifoso del Torino, risponde a Martino: "La tua lettera mi ha consolato" - https://t.co/0h6UUy56WR pic.twitter.com/CF6bJ6HSWc — Violanews Fiorentina (@violanews) 17. Januar 2019

So wollen Martino und seine Mama den weinenden Jungen jetzt finden, um ihm die versprochene Autogrammkarte von Belotti zu schenken.

In einer Fussballwelt, in der es mehr und mehr um Macht und Moneten geht, rührt diese kleine Geschichte umso mehr. Fans und Funktionäre sollten sich ein Beispiel an Martino nehmen. Denn auch Herz, Mitgefühl und Zusammenhalt gehören zum Fussball dazu. (as)

