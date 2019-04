Sport

Serie A

Trikot-Jubel: Bakayoko und Kessie entschuldigen sich bei Acerbi



Bild: EPA/ANSA

Versöhnung? Denkste! Dieser Trikot-Jubel sorgt in Italien für rote Köpfe

Milan vs. Lazio – am Samstag kam es in der Serie A zum grossen Duell um die Champions-League-Plätze. Spielerisch bot die Partie kaum Höhepunkte, Milan gewann dank eines Penalty-Treffers von Franck Kessie in der 79. Minute mit 1:0. Dafür bot die Partie sonst ziemlich viel Zündstoff.

In den Tagen vor der Begegnung hatten sich Milans Mittelfeld-Motor Tiemoue Bakayoko und Lazios Innenverteidiger Francesco Acerbi einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Acerbi hatte in einem TV-Interview grossmundig angekündigt, dass sein Team besser sei und am Ende der Saison vor Milan stehen werde. «Okay Acerbi, wir sehen uns am Samstag», antwortete Bakayoko via Twitter.

Ok ACERBI see you Saturday ☺️ — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) 9. April 2019

Nach dem Abpfiff dann die Fortsetzung des Zwists: Als Zeichen der Versöhnung tauschte Acerbi nach der Lazio-Niederlage mit Bakayoko das Trikot und zog damit scheinbar einen Schlussstrich unter die Affäre. Aber weit gefehlt, denn Bakyoko hatte anderes im Sinn. Zusammen mit Siegtorschütze Kessie präsentierte die Chelsea-Leihgabe den Milan-Fans das Trikot von Acerbi, sozusagen als Trophäe.

Acerbi fand das alles andere als lustig. «Ich bedaure es, mein Dress getauscht zu haben, um die Sache zu beenden. Hass zu schüren, hat nichts mit Sport zu tun, sondern ist ein Zeichen der Schwäche.» Kritisch zeigte sich auch Lazio-Captain Ciro Immobile, der die beiden «Rossoneri» als «zwei kleinliche Männer» bezeichnete.

Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza.#Acerbi #Ace #CMonEagles pic.twitter.com/hgZwt12py6 — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) 13. April 2019

Die beiden Milan-Spieler reagierten prompt und bestanden darauf, dass die Trikot-Aktion nicht böse gemeint war. «Es war nur ein Scherz», schrieb Franck Kessie auf Instagram. «Meine aufrichtige Entschuldigung an Acerbi, Respekt für alle.» Bakayoko stellte klar: «Ich wollte nicht respektlos sein, und ich entschuldige mich bei meinem Freund Acerbi, wenn er sich beleidigt gefühlt hat.»

Der Trikot-Vorfall sorgte dennoch für rote Köpfe in Italien. Sportminister Giancarlo Giorgetti sprach von einer «dummen und skandalösen Geste» und forderte Konsequenzen. «Die beiden Spieler sind des Trikots unwürdig, das sie tragen. Sie kennen die Werte des Sports nicht. Ich hoffe, dass angemessene Massnahmen gegen sie ergriffen werden.»

Milan teilte in einer offiziellen Mitteilung mit, dass der Vorfall «ohne Spott» und «ohne aggressive oder unsportliche Absichten» erfolgt sei. «Sie wollten lediglich einen für ihre Mannschaft wichtigen Sieg feiern.» Acerbi nahm die Entschuldigungen an, die Angelegenheit könnte für Kessie und Bakayoko dennoch ein Nachspiel haben. Der Ermittler des italienischen Verbandes, Giuseppe Pecoraro, will die beiden Milan-Spieler wegen unsportlichen Verhaltens anklagen. (pre)

