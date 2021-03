Sport

Ski

Liveticker: Slalom der Frauen in Are



Bild: keystone

Shiffrin führt – Holdener auf Zwischenrang 4 – Vlhova nach Riesenfehler abgeschlagen

Petra Vlhova wird im Kampf um die Kristallkugeln zurückgebunden. Die Slowakin büsst im ersten Lauf des zweiten Slaloms in Are nach einem Beinahe-Sturz fast drei Sekunden auf Mikaela Shiffrin ein. Wendy Holdener und Michelle Gisin belegen die Zwischenränge 4 und 8.

Video: SRF

Shiffrin führt 19 Hundertstel vor der Weltmeisterin Katharina Liensberger. 2,95 Sekunden hinter Shiffrin muss Vlhova um die Qualifikation für den zweiten Lauf bangen. Die Slowakin, die in der Disziplinenwertung ein Polster von 85 respektive 90 Punkten auf Shiffrin und Liensberger vorweist und im Gesamtweltcup 64 Punkte vor Lara Gut-Behrami liegt, hob es kurz nach dem Start ab. In extremis konnte sie einen Sturz verhindern. Nach 30 Fahrerinnen wurde sie an 26. Stelle gelistet.

Holdener greift die Podestplätze im zweiten Lauf (ab 13.45 Uhr) wie am Vortag vom 4. Zwischenrang an. Die Schwyzerin war ohne ersichtlichen Fehler 92 Hundertstel langsamer als Shiffrin. Ihr Rückstand auf die drittplatzierte Deutsche Lena Dürr beträgt gut zwei Zehntel.

Bild: keystone

Gisin kam mit den Bedingungen in Schweden wiederum nicht gut zurecht. Als Achte liegt die Siegerin von Semmering exakt eine Sekunde hinter dem letzten Podestrang. Eine Sekunde hinter Gisin reihte sich Camille Rast im 24. Rang ein. Die Chancen der 21-jährigen Walliserin, sich für das Weltcup-Finale der besten 25 in Lenzerheide von kommender Woche zu qualifizieren, stehen gut.

Wegen des positiven Corona-Tests von Mélanie Meillard musste das auf drei Fahrerinnen geschrumpfte Schweizer Slalomteam zwischenzeitlich um einen Start am Samstag bangen. Erst nach Ablieferung negativer Antigen-Tests in den frühen Morgenstunden hatten Holdener und Co. grünes Licht. Meillard, die am Vortag den zweiten Lauf verpasst hatte, befindet sich derweil mit leichten Erkältungssymptomen in Isolation. (sda/bal)

