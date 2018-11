Sport

Ski

Ski: Michelle Gisin rast in Lake Louise aufs Podest



Abahrt in Lake Louise 1. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:48:13 2. Michelle Gisin (SUI) +0.15 3. Kira Weidle (GER) +0.50 5. Tina Weirather (LIE) +0.59 8. Joana Hählen (SUI) +1.03 9. Mikaela Shiffrin (USA) +1.23 12. Corinne Suter (SUI) +1.69 14. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.82 20. Jasmine Flury (SUI) +2.20 28. Priska Nufer (SUI) +2.96

Gisin muss sich nur Schmidhofer geschlagen geben – 15 Hundertstel fehlen zum 1. Sieg

Die Engelbergerin Michelle Gisin zeigt in Lake Louise in der ersten Frauen-Abfahrt des Winters eine ganz starke Leistung. Die Olympiasiegerin in der Kombination erreicht als Zweite ihr bisher bestes Weltcup-Resultat in dieser Disziplin.

Was für ein Schweizer Ski-Tag! Nach dem Doppelsieg bei den Männern durch Beat Feuz und Mauro Caviezel fährt Michelle Gisin in der Abfahrt von Lake Louise knapp an ihrem ersten Weltcupsieg vorbei. Die 24-jährige Kombi-Olympiasiegerin zeigt mit Startnummer 1 eine starke Fahrt und muss sich am Ende nur der trainingsschnellsten Österreicherin Nicole Schmidhofer geschlagen geben. 15 Hundertstel beträgt am Ende der Rückstand der Schweizerin.

«Das war wirklich eine Super-Fahrt, von oben bis unten. Das Risiko hat sich ausbezahlt.»

Die Siegesfahrt von Schmidhofer: Nicole Schmidhofer set the pace in training and she now leads the way in the race! pic.twitter.com/j629U7rdBk — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 30. November 2018

Nichtdestotrotz tritt die einstige Technik-Spezialistin Michelle Gisin immer mehr in die Fussstapfen ihrer älteren Schwester Dominique. Diese gewann in ihrer Karriere drei Speed-Rennen und wurde 2016 in Sotschi Olympiasiegerin in der Abfahrt. Für Michelle ist der 2. Rang in Lake Louise der fünfte Podestplatz ihrer Karriere. Einmal stand sie zuvor in der Abfahrt auf dem Podest, einmal im Super-G und zweimal in der Super-Kombi.

Die Fahrt von Gisin: Blistering start from Michelle Gisin! pic.twitter.com/90piAt39CI — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 30. November 2018

Die Überfliegerin Mikaela Shiffrin, die im letzten Winter in Lake Louise überraschend in der Abfahrt triumphierte, lässt Gisin klar hinter sich. Die Amerikanerin belegte Platz 9. Unmittelbar vor Shiffrin reiht sich die Bernerin Joana Hählen als Achte ein. Die 26-Jährige aus Lenk im Simmental hat es zuvor noch nie in die Top 10 einer Abfahrt geschafft. Die Schwyzerin Corinne Suter und die Tessinerin Lara Gut-Behrami folgen als nächstbeste Fahrerinnen von Swiss-Ski auf den Positionen 12 und 14. (pre/sda)

