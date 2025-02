«Doppelt so schön» und «keine Worte» – die Stimmen zum Schweizer Dreifachtriumph

«Eine WM-Medaille zu zweit! Zweimal so schön. Ich habe ‹Rogi› gestern mitgenommen und gesagt: ‹Morgen machen wir das›. Der Start in meine Saison war nicht einfach. Aber ich fand dieses Format heute von Anfang an lustig. Ich wusste, dass ‹Rogi› noch Energie im Tank hat. Das hat sehr gut funktioniert. Ein paar Bier können wir schon nehmen, auch wenn ich noch den Slalom fahren muss. Mit der Frisur warten wir noch. Am Sonntag nach dem Slalom dann schon.»