Shiffrin deklassiert die Konkurrenz nun auch im Super-G



Super G, der Frauen in Lake Louise 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:19.41

2. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0.77

3. Viktoria Rebensburg (GER) +0.83

6. Lara Gut-Behrami (SUI) +0.98

12. Michelle Gisin (SUI) +1.26

19. Corinne Suter (SUI) +1.48

20. Joana Hählen (SUI) +1.82

24. Jasmine Flury (SUI) +2.02

26. Priska Nufer (SUI) +2.18



Shiffrin deklassiert die Konkurrenz nun auch im Super-G – Gut-Behrami beste Schweizerin

Mikaela Shiffrin hat ihre Siegsammlung im Weltcup komplettiert. Die erst 23-jährige Amerikanerin gewann am Sonntag in Lake Louise den Super-G und hat damit siebte Athletin in allen fünf Disziplinen triumphiert.

Shiffrin setzte sich im dritten Rennen innert drei Tagen im kanadischen Skiort mit deutlichem Vorsprung vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel und der Deutschen Viktoria Rebensburg durch. Die Reserve bei ihrem 46. Weltcupsieg betrug 77 Hundertstel und mehr. Vor einem Jahr hatte Shiffrin in Lake Louise schon in der Abfahrt ihren ersten Sieg gefeiert.

Beste Schweizerin war Lara Gut-Behrami als Achte. Der Tessinerin gelang damit eine deutliche Steigerung nach den mässigen Abfahrten, in denen sie sich mit den Plätzen 14 und 32 hatte begnügen müssen. Zum Podest fehlten ihr 15 Hundertstel. Michelle Gisin wurde nach den beiden Abfahrts-Podestplätzen an den Vortagen Vierzehnte. (zap/sda)

