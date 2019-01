Sport

Ski

Weltcupslalom in Adelboden: Schwarz führt nach 1. Lauf



Slalom in Adelboden, 1. Lauf Start 2. Lauf um 13.30 Uhr 1. Marco Schwarz AUT 2. Henrik Kristoffersen NOR +0,34 3. Marcel Hirscher AUT +0,39 6. Daniel Yule +0,72 7. Reto Schmidiger +0,74 9. Ramon Zenhäusern +0,77 10. Luca Aerni +0,87 24. Tanguy Nef +1,74 Nicht im 2. Lauf: 41. Sandro Simonet +2,59. 56. Noel von Grünigen +4,01. Out: Loic Meillard, Marc Rochat, Andre Myhrer SWE, Dave Ryding GBR, Manuel Feller AUT u.a.

Bild: AP

Vier Schweizer in den Top Ten – Schwarz führt nach 1. Lauf

Marco Schwarz liegt nach dem 1. Lauf des Weltcupslaloms in Adelboden in Führung. Der Österreicher, am Neujahrstag Sieger des City Events in Oslo, hat eine Marge von 34 Hundertstelsekunden auf den Norweger Henrik Kristoffersen. Kurz dahinter lauert Schwarz' Landsmann Marcel Hirscher, gestern Sieger des Riesenslaloms und am Chuenisbärgli von Adelboden insgesamt bereits acht Mal Erster.

Bild: KEYSTONE

Die Schweizer liegen in Lauerstellung. Mit Loic Meillard schied zwar einer des «Kleeblatts» aus, doch Daniel Yule, Ramon Zenhäusern und Luca Aerni fuhren in die Top Ten. Ihr Rückstand aufs Podest beträgt zwischen drei und fünf Zehntelsekunden. Auch für Marc Rochat war vorzeitig Schluss: Im fünften Slalom des Winters schied er zum fünften Mal aus.

Die Geschichte des 1. Laufs schrieb aus Schweizer Sicht Reto Schmidiger. Der Nidwaldner legte einen beherzten Auftritt hin und schaffte es mit Startnummer 38 auf Rang 7. Schmidiger hatte letzte Saison einen Kreuzbandriss erlitten und war noch nie besser als Achter – sein Bestresultat ist bald sieben Jahre alt. Mit Tanguy Nef schaffte es ein weiterer Swiss-Ski-Athlet in den 2. Lauf. (ram)

