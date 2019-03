Sport

Knapp verpasst: Holdener nur von Shiffrin geschlagen



Slalom der Frauen, Soldeu 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:48.15 2. Wendy Holdener (SUI) +0.07

3. Petra Vlhova (SVK) +1.20

Out: Aline Danioth (SUI)

Holdener verpasst ersten Slalom-Sieg um 7 Hundertstel: «Es tut nur ein bisschen weh»

Mikaela Shiffrin gewinnt den Slalom in Soldeu sieben Hundertstel vor Wendy Holdener. Dritte wurde die Slowakin Petra Vlhova.

Wendy Holdener muss weiter auf den ersten Weltcupsieg im Slalom warten. Der Schwyzerin stand am Finale in Soldeu schon zum neunten Mal einzig Mikaela Shiffrin vor der Sonne. Dritte wurde die Slowakin Petra Vlhova.

Holdener stieg als Führende nach dem ersten Lauf mit einer Reserve von 28 Hundertsteln auf Shiffrin in die Entscheidung. Einmal mehr wurde sie noch abgefangen. Sieben Hundertstel trennten sie in der Endabrechnung vom ersehnten Meilenstein.

Holdener im Interview: «Es tut nur ein bisschen weh, weil ich das Gefühl habe, dass ich es vor dem Ziel vergeben habe. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit diesem Rennen. Ich habe Vollgas gegeben und bin auch mit dem zweiten Platz zufrieden. Es ist nicht so, dass ich so einen Stress habe auf diesen ersten Sieg. Aber heute habe ich es halt im letzten Teil etwas vergeben.»

Shiffrin errang ihren achten Slalomsieg in dieser Saison und den 40. insgesamt. Die Amerikanerin egalisierte damit die Rekorde von Janica Kostelic und Ingemar Stenmark. Kostelic gewann 2000/01 acht Slaloms in einer Saison, Stenmark 40 in seiner Laufbahn.

Aline Danioth schied im zweiten Lauf aus. Die Urnerin war nach dem halben Pensum an 12. Stelle gelegen. (sda/kün)

