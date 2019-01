Sport

Ski

Petra Vlhova entthront Mikaela Shiffrin in Flachau – Holdener Fünfte



Slalom in Flachau, Endstand 1. Petra Vlhova (CZE) 1:52.85

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0.15

3. Katharina Liensberger (AUT) +1.17

4. Wendy Holdener (SUI) +1.65

7. Michelle Gisin (SUI) +2.77

10. Aline Danioth (SUI) +4.17

23. Carole Bissig (SUI) +6.22

Bild: EPA/EPA

Shiffrin geschlagen – Vlhova entthront die Dominatorin nun auch im Slalom

Die Siegesserie von Mikaela Shiffrin ging in Flachau zu Ende. Petra Vlhova gelang das Kunststück, die Amerikanerin um 15 Hundertstel hinter sich zu lassen.

In jedem der ersten fünf Slaloms des Winters hatte Petra Vlhova hinter Shiffrin Platz 2 belegt. Doch im Salzburgerland drehte die Slowakin den Spiess um. Sie errang ihren siebenten Weltcupsieg, den dritten der Saison, nachdem sie schon den Riesenslalom am Semmering und den Parallelslalom von Oslo für sich entschieden hatte.

Bild: EPA/EPA

Wendy Holdener, zuletzt sowohl Dritte am Semmering wie auch in Zagreb, hatte schon bei Halbzeit gut eine Sekunde hinter Shiffrin gelegen. Sie kam auf der weichen Unterlage nicht wie gewünscht in Fahrt und belegte schliesslich Platz 4.

Michelle Gisin klassierte sich als Siebte, womit sie es auch im vierten von ihr bestrittenen Slalom in die Top 10 schaffte. Die erst 20-jährige Aline Danioth erreichte als 10. ihre bisher beste Klassierung im Weltcup. Ihre alte persönliche Bestmarke hatte die Urnerin kurz vor Silvester als 15. in Semmering aufgestellt.

Punkte gab es zudem für die Nidwaldnerin Carole Bissig, die zuletzt zweimal in Folge die Qualifikation für den zweiten Lauf verpasst hatte und diesmal 23. wurde. Die Walliserin Elena Stoffel und die Waadtländerin Charlotte Chable schafften den Sprung in die Top 30 nicht. (zap/sda)

Bild: APA

Wir löchern unsere Skiprofis Video: watson/Angelina Graf

