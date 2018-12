Sport

Ski

Schwerer Sturz von Marc Gisin überschattet Abfahrt in Gröden.



Marc Gisin stürzt in Gröden schwer ++ Zustand stabil ++ Feuz auf Rang 3

Bei der Männerabfahrt in Gröden ist der als 18. gestartete Schweizer Marc Gisin in hohem Tempo gestürzt. Das Rennen wurde in der Folge unterbrochen und erst nach rund 25 Minuten Pause wieder aufgenommen. SRF berichtete mit Berufung auf Gisins Schwester Michelle, dass Marc Gisin aufgewacht sei und sein Zustand stabil.

Der Horrorsturz im Video Video: YouTube/Toy Nerd

Gisin kam nach einem Verschneider kurz vor einem Sprung zu Fall, wurde danach hoch durch die Luft geschleudert und schlug mit dem Rücken und dem Kopf heftig auf der harten Piste auf. Gisin wurde nach der Erstversorgung auf der Strecke mit dem Helikopter ins nächstgelegene Spital geflogen.

Bild: AP/AP

Der Sturz erinnert an jenen von Kitzbühel vor knapp vier Jahren, im Januar 2015 in Kitzbühel. Gisin war in jenem Super-G an der Hausbergkante gestürzt und hatte sich dabei ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zugezogen.

Zwischenklassement Bild: screenshot srf

Bei der Abfahrt in Gröden liegt nach den ersten 30 Fahrern der Norweger Aleksander Kilde vor dem Österreicher Max Franz Der Schweizer Beat Feuz, Führender im Abfahrtsweltcup, liegt auf dem dritten Zwischenrang. Auch Mauro Caviezel (7.), Patrick Küng (18.) Gilles Roulin (23.) und Carlo Janka (24.) sind auf Punkterängen klassiert. (cbe)

Genesungswünsche von Shiffrin Praying that Marc is okay🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) 15. Dezember 2018

Update folgt...

