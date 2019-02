Sport

Ski

Ski alpin: Holdener verpasst Podest in Maribor knapp



Riesenslalom in Maribor, Endstand 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:31.31 1. Petra Vlhova (SVK) +0.00 3. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0.93 4. Wendy Holdener (SUI) +1.29 Out: Wild (SUI), Rebensburg (GER), Brignone (ITA), Ellenberger (SUI)



Bild: AP/AP

Holdener verpasst das Podest um 36 Hundertstel – Shiffrin und Vlhova siegen gemeinsam

Mikaela Shiffrin ist auch unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaften in Are nicht zu stoppen. Die Amerikanerin gewinnt den Riesenslalom in Maribor und feiert ihren 55. Weltcupsieg. Zeitgleich Siegerin mit Shiffrin wird die Slowakin Petra Vlhova, die ihren zweiten Riesenslalom des Winters gewann. Der 3. Platz geht an die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, die bereits fast eine Sekunde auf das Siegerduo verliert.

Das Drama von Maribor: Late drama in Maribor 😱



A mistake from @MikaelaShiffrin means she shares the victory with Petra Vlhova! pic.twitter.com/URUN9p93nZ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 1. Februar 2019

Beste Schweizerin ist einmal mehr Wendy Holdener: Die Slalomspezialistin dreht nach einem verhaltenen ersten Lauf im zweiten auf und verbessert sich vom 9. noch auf den 4. Rang. Damit egalisiert Holdener ihre bislang beste Platzierung im Riesenslalom. Vor 13 Monaten war sie in Kranjska Gora und damit ebenfalls in Slowenien auch Vierte geworden.

Die restlichen Swiss-Ski-Athletinnen enttäuschen: Andrea Ellenberger schafft es 30. gerade noch in den zweiten Lauf, scheidet dort aber aus. Simone Wild nutzt ihre letzte Chance auf das Ticket für die WM in Are mit einem Ausfall im ersten Durchgang ebenfalls nicht.

Wendy Holdener nach dem 1. Lauf: «Oben griff ich an, dann war ich zu spät. Es war relativ schwierig mit der Sicht wegen des Regens. Am Boden sah man nur Eis, es war richtig speziell zu fahren. Die Eisblasen haben mich auch etwas eingeschüchtert, weshalb ich die Schwünge dann zu früh zu gemacht habe.»

bild: screenshot srf

Da die Italienerin Federica Brignone und die Deutsche Viktoria Rebensburg in Slowenien ebenfalls ausscheiden, spitzt sich der Kampf um die kleine Kristallkugel auf ein Duell zwischen Shiffrin und Tessa Worley , die nach Rang 3 im ersten Lauf noch auf Platz 9 zurückfällt, zu. Ausstehend sind nach Maribor noch zwei Weltcup-Riesenslaloms. (pre/sda)

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abonniere unseren Newsletter