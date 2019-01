Caviezel nach dem Kombi-Slalom von Wengen auf Podestkurs

4 Themen, die Roger Federer in Australien gerade beschäftigen

Roger Federer steht an den Australian Open in den Achtelfinals. Nach dem diskussionslosen Drei-Satz-Sieg über Taylor Fritz in weniger als eineinhalb Stunden blickte der Maestro zurück auf die erste Woche in Melbourne – und voraus auf sein nächstes Duell mit dem aufstrebenden Herausforderer Stefanos Tsitsipas.

Federer spielte in seinen ersten drei Matches in Melbourne einmal am Abend, einmal am Nachmittag unter freiem Himmel und am Freitag bei geschlossenem Dach:

«Ich habe gemerkt, dass Tag und Nacht nicht unheimlich anders sind. Der extremste Unterschied ist, ob du neue Bälle hast oder am Ende vor dem Wechsel der Bälle spielst. Hätte ich bei 35 Grad gespielt, ist klar, dass der Ball eine Spur höher abspringen und etwas weiter fliegen würde. Das kannst du aber anpassen, indem du etwas mehr ins …