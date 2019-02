Sport

Ski

Ski: Caviezel bei Bansko-Kombi nach Super-G in Führung



Kombination in Bansko, Stand nach dem Super-G 1. Mauro Caviezel (SUI) 1:09.08

2. Vincent Kriechmayr (AUT) +0.06

3. Alexis Pinturault (FRA) +0.16 10. Stefan Rogentin (SUI) +1.16

19. Marco Odermatt (SUI) +1.68

20. Marcel Hirscher (AUT) +1.83

22. Loic Meillard (SUI) +2.01

32. Henrik Kristoffersen (NOR) +2.51

38. Niels Hintermann (SUI) +2.93

40. Carlo Janka (SUI) +3.08 Out: Aerni (SUI), Mayer (AUT).



Bild: EPA/EPA

Caviezel führt bei Bansko-Kombi nach dem Super-G – Pinturault bleibt Topfavorit

Mauro Caviezel erarbeitet sich in der Weltcup-Kombination in Bansko eine gute Ausgangslage. Der Bündner realisiert Bestzeit im Super-G. Auf einem stark drehenden Parcours, der die starken Abfahrer allgemein wenig freute, zeigte Caviezel, was er technisch drauf hat. Der 30-Jährige, der die WM-Kombination auf Platz 7 abgeschlossen hatte, verwies den Österreicher Vincent Kriechmayr um 6 Hundertstel auf Platz 2.

Bild: EPA/EPA

Favorit auf den Sieg in Bulgarien ist aber der Franzose Alexis Pinturault, der im Super-G als Dritter lediglich 16 Hundertstel auf Caviezel einbüsste. Im Slalom wird dies der französische Kombinations-Weltmeister problemlos wettmachen, falls er nicht ausscheidet.

Für Caviezel liegt aber eine Spitzenklassierung absolut im Bereich des möglichen. Dem slowenischen WM-Zweiten Stefan Hadalin nahm er exakt eine Sekunde ab, und Marcel Hirscher büsste 1,83 Sekunden ein. Dessen Landsmann Marco Schwarz, der Gewinner der bisher einzigen Kombination dieser Saison in Wengen, hielt sich mit einem Rückstand von 1,23 Sekunden sehr gut, doch der Kärntner zog sich bei der Landung am letzten Sprung eine Knieverletzung zu und muss auf den Slalom verzichten.

Einen guten Super-G zeigte mit Stefan Rogentin ein weiterer Bündner, der nur 1,16 Sekunden auf Caviezel verlor. Sehr ansprechend hielt sich zudem der Nidwaldner Marco Odermatt, der mit der hohen Nummer 42 in die Top 20 fuhr, noch knapp vor Hirscher.

Bild: AP/AP

Eine grosse Chance vergab Luca Aerni. Der Berner, mit Nummer 1 gestartet, passierte bei der letzten Zwischenzeit kurz vor dem Ziel als Schnellster, fuhr dann aber an einem Tor vorbei. Als starker Slalomfahrer hätte der Kombinations-Weltmeister von 2017 ansonsten um den Sieg mitfahren können.

Loïc Meillard bestreitet in Bansko seine erste Kombination im Weltcup. Der Walliser verlor im Super-G gut zwei Sekunden, womit für ihn eine Spitzenklassierung möglich scheint. (pre/sda)

