Odermatt mit Machtdemonstration – Meillard scheidet aus, Kilde auf Podestkurs

Die Riesenslalom-Dominanz von Marco Odermatt wird immer unheimlicher. Der Nidwaldner führt vor dem Heimpublikum in Adelboden nach dem ersten Lauf mit mehr als einer Sekunde Vorsprung.

Auf auf dem wegen Nebels verkürzten Kurs trotzte Odermatt den Schwierigkeiten und Widrigkeiten am Chuenisbärgli mit Abstand am besten. Sein Vorsprung auf den ersten Verfolger, den Österreicher Stefan Brennsteiner beträgt 1,04 Sekunden, jener auf den überraschenden Dritten Aleksander Kilde 1,15 Sekunden. Der norwegische Speedspezialist, dessen bislang beste Klassierung im Riesenslalom ein 4. Platz ist, schaffte es mit Startnummer 16 in die Top 3.

Mit der klaren Laufbestzeit legte Odermatt den Grundstein zum Adelboden-Hattrick und zum saisonübergreifend siebten Riesenslalom-Sieg in Folge. «Ich bin selber ein bisschen überrascht. Es hat alles gepasst. Aber im oberen Teil wäre sogar noch etwas mehr möglich gewesen», meinte der 26-Jährige im SRF-Interview.

Während Odermatt haushoch führt, liegen die Fahrer auf den Plätzen 2 bis 20 innerhalb einer Sekunde. Als Neunter kann sich auch Gino Caviezel noch Chancen auf eine Top-Klassierung ausrechnen. Der Rückstand des Bündners zum 3. Rang beträgt drei Zehntel.

Der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr. Mit Livio Simonet (19.), Thomas Tumler (20.) und Justin Murisier (23.) sind drei weitere Schweizer qualifiziert. Für Loïc Meillard ist das Rennen hingegen bereits gelaufen. Der Neuenburger verlor zum zweiten Mal in dieser Saison ohne zu stürzen einen Ski. Schon beim Saisonauftakt in Sölden war ihm bei einem leichten Schlag die neue Bindung aufgesprungen – etwas, das ihm im Training noch nie passiert ist.

Zu den Abwesenden gesellte sich im Riesenslalom von Adelboden zum Langzeitverletzten Marco Schwarz (Kreuzbandriss) und dem mit einem Schlüsselbeinbruch ausfallenden Mathieu Faivre kurzfristig auch Alexis Pinturault. Der Franzose steht kurz davor, zum ersten Mal Vater zu werden. (abu/sda)

(yam/sda)