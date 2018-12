Sport

Ski

Slalom: Mikaela Shiffrin führt – Wendy Holdener fährt auf vierten Platz



Slalom, Courchevel 1. Mikaela Shiffrin (USA) 01:36.72

2. Petra Vlhova (SLO) +00.29

3. Frida Hansdotter (SWE) +00.37

4. Wendy Holdener (SUI) +01.14

21. Aline Danioth (SUI) +03.44

28. Carol Bissig (SUI) +05.04



Bild: AP/AP

50. Weltcup-Sieg für Mikaela Shiffrin – Wendy Holdener fährt auf vierten Platz

Mikaela Shiffrin gewann auch den Slalom in Courchevel. Die Amerikanerin feierte damit ihren 50. Sieg im Weltcup. Wendy Holdener sichert sich als beste Schweizerin den vierten Rang.

Mikaela Shiffrin gewann auch den Slalom in Courchevel. Die Amerikanerin feierte damit ihren 50. Sieg im Weltcup. Die Slowakin Petra Vlhova wurde wie in den ersten zwei Slaloms des Winters in Levi und Killington Zweite.

Mikaela Shiffrin siegte im Slalom zum 35. Mal und schloss damit zur erfolgreichsten Fahrerin in dieser Disziplin auf, der Österreicherin Marlies Schild. Wendy Holdener verpasste auch im dritten Slalom des Winters das Podium. Die Schwyzerin, die in Levi Fünfte und in Killington Sechste geworden war, klassierte sich hinter Olympiasiegerin Frida Hansdotter aus Schweden als Vierte.

Bild: AP/AP

Zweitbeste Schweizerin war Aline Danioth. Die Urnerin aus Andermatt wurde Sechzehnte und war damit so gut klassiert wie noch nie im Weltcup. Vor einem Monat im Slalom in Killington war sie Achtzehnte geworden. Als dritte Fahrerin von Swiss-Ski war Carole Bissig im Finale dabei. Die Nidwaldnerin belegte Platz 27.

(sar/sda)

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abonniere unseren Newsletter