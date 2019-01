Sport

Männer-Slalom in Zagreb: Austria-Trio führt nach 1. Lauf



Slalom in Zagreb, 1. Lauf 1. Marco Schwarz AUT 2. Marcel Hirscher AUT +0,37 3. Manuel Feller AUT +0,42 7. Ramon Zenhäusern +0,81 8. Daniel Yule +0,88 11. Luca Aerni +1,28 14. Loïc Meillard +1,56 28. Tanguy Nef +2,16 30. Marc Rochat +2,24 Out: u.a. Sandro Simonet, Michael Matt AUT, Fritz Dopfer GER. Beginn 2. Lauf um 15.30 Uhr.

Bild: AP

Ösi-Dominanz in Zagreb – Schweizer hoffen auf Exploit im 2. Lauf

Im vierten Weltcup-Slalom des Winters startet Marcel Hirscher zum ersten Mal nicht aus der Poleposition in den zweiten Lauf. Marco Schwarz liegt in Zagreb nach dem halben Pensum 37 Hundertstel vor Hirscher in Führung. Platz 3 nimmt mit Manuel Feller ein weiterer Österreicher ein.

Bild: AP

Mit Ramon Zenhäusern (7.), Daniel Yule (8.), Luca Aerni (11.) und Loïc Meillard (14.) reihte sich das Schweizer Spitzenquartett in den Top 15 ein. Vor allem für Zenhäusern und Yule ist das Podest nicht ausser Reichweite. Zum 3. Platz fehlt den Wallisern rund vier Zehntel. Der Rückstand auf Schwarz beträgt 81 respektive 88 Hundertstel.

Hirscher kann sich am Berg Sljeme oberhalb von Kroatiens Hauptstadt zum fünften Mal zum Skikönig von Zagreb küren. Es wäre der 30. Weltcupsieg im Slalom des Österreichers.

Schwarz fehlt es nach seiner Sieg-Premiere im Parallelrennen von Oslo vor fünf Tagen indes nicht am nötigen Selbstvertrauen, um sich vor Hirscher zu behaupten. Hirschers Rivale Henrik Kristoffersen startet von Position 4 aus in den zweiten Durchgang. (ram/sda)

