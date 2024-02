Der Weltcup-Super-G der Frauen vom Samstag in Val di Fassa findet nicht statt. In den italienischen Dolomiten ist zu viel Schnee gefallen, um ein Rennen durchführen zu können. Am Sonntag stet ein weiterer Super-G im Programm. (sda)

Deutsche Liga wendet sich von Investor ab – Fanforscher erklärt die Folgen der Proteste

Nach den anhaltenden Fan-Protesten in der 1. und 2. Bundesliga hat sich die Deutsche Fussball-Liga (DFL) vom geplanten Einstieg eines Investoren abgewandt. Davon hat die DFL in mehrerlei Hinsicht Schaden genommen, findet Fanforscher Harald Lange.

Der Investorendeal wurde von der DFL-Spitze am Mittwoch zum zweiten Mal seit Mai vergangenen Jahres begraben. Vor acht Monaten fehlten vier Stimmen und am Mittwoch waren es die nachhaltig wirkenden Fan-Proteste, die keinen anderen Weg zuliessen. Das Thema ist erstmal vom Tisch und der Deutsche Fussball ist um die Erfahrung reicher, dass seine Stärke keinesfalls in seiner Führung, sondern in der Gemeinschaft und einer daraus hervorgehenden glasklaren Haltung liegt.